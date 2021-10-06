В Англии девушка совершила самоубийство после обсуждения лучшего метода в чате

В Англии девушка совершила самоубийство после обсуждения лучшего метода в чате

В 2020 году девушка убегала из дома 15 раз.

В марте 2021 года Англию всколыхнула жуткая новость: в небольшом городке Портслэйд 20-летняя Эми Спрингер покончила с жизнью. Недавно стало известно, что девушка совершила поступок в лесу после обсуждения лучшего метода самоубийства в групповом чате в приложении WhatsApp с тремя другими людьми, которые позже также укоротили себе жизнь.

Как пишет издание Daily Mail, тело девушки обнаружили в долине Бенфилд 21 марта.

Следствию известно, что Эми Спрингер общалась с людьми, которые обсуждали темы суицида. Врач Карен Хендерсон отметила, что несмотря на наличие нескольких диагнозов, включая аутизм, эмоционально нестабильное расстройство личности и сложное посттравматическое стрессовое расстройство, Эми Спрингер чувствовала себя лучше за несколько недель до смерти.

Эми убегала из дома 15 раз в 2020 году и трижды в 2021 году. Специалисты зафиксировали самоубийство, причиной смерти назвали удушье.

Доктор Карен Хендерсон сказала, что Эми страдала от очень серьезной психической травмы, которая произошла в детстве: смерть ее брата Дэвида в возрасте шести лет стала для девушки настоящей трагедией.

Напомним, футболист греческого "Македоникса" Никос Цуманис был найден мертвым рано утром 5 октября в прибрежном пригороде Каламария. Тело 31-летнего защитника обнаружили в его собственном автомобиле на пристани. Источник утверждает, что незадолго до трагедии Цуманис общался со своим другом и пожаловался ему на серьезные финансовые проблемы и желание покончить с собой.

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