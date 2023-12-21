Дочери Оли Поляковой впервые вышли в свет вместе и посетили магическое шоу в Киеве

Звездные гости собрались на премьере фантастического шоу "Короли Магии спасают Новый год".

В Киеве состоялась премьера сказочного фантастического шоу "Короли Магии спасают Новый год" от YouTube-сенсации, иллюзионистов братьев Томашевских из Magic Five.

Все билеты на первые дни спектаклей были распроданы, так что организаторы мероприятия объявили дополнительные даты шоу на 29 и 30 декабря. По сюжету Святой Николай узнает, что из-за действий коварного злодея дети перестали верить в магические силы. И теперь мир рискует исчезнуть без надежды в чудо.

Победить злодея Святому Николаю помогают его верные помощники – Короли Магии. Этот непростой, но увлекательный путь сопровождают зрелищные цирковые номера с элементами воздушной гимнастики, искусная иллюзия, роскошная хореография, яркий юмор и вокал мирового уровня.

Шоу от братьев Томашевских из Magic Five в Киеве

Шоу от братьев Томашевских из Magic Five в Киеве

Шоу от братьев Томашевских из Magic Five в Киеве

Шоу от братьев Томашевских из Magic Five в Киеве

Роль Святого Николая исполняет один из лучших теноров Украины, номинант Grammy и обладатель премии Billboard в жанре классический Crossover Юрий Годо.

Юрий Годо

Шоу в интерактивном формате буквально сделало гостей героями сказочного действа. Не обошлось и без знаковой "фишки" перформансов братьев Томашевских из Magic Five – потрясающих трюков со стихией огня. Энергичный балет и удивительные визуальные спецэффекты добавили драйва истории, подарившей всем зрителям ощущение настоящей магии и праздника.

Шоу от братьев Томашевских из Magic Five в Киеве

Шоу от братьев Томашевских из Magic Five в Киеве

Среди звездных гостей премьеры были: певица Tayanna, Анна Завальская, дочери Оли Поляковой Маша и Алиса, Слава Демин с сыном, Дмитрий Тодорюк, Андрей Сторож, Дмитрий Саратский, Анна Тринчер и многие другие.

Михаил Ясинский

Маша и Алиса Поляковы

Анна Тринчер

Маша Полякова

Слава Демин с сыном

Следующие представления зрелищного шоу этой зимы "Короли Магии спасают Новый Год!" в столичном концертном холле Bel Etage состоятся 22, 23, 24, а также 29 и 30 декабря.

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