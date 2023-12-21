Доньки Олі Полякової вперше вийшли в світ разом і відвідали магічне шоу у Києві

Зіркові гості зібралися на прем'єрі фантастичного шоу "Королі Магії рятують Новий рік".

У Києві відбулася прем'єра казкового фантастичного шоу "Королі Магії рятують Новий рік" від YouTube-сенсації, ілюзіоністів братів Томашевських з Magic Five.

Усі квитки на перші дні вистав були розпродані, тож організатори заходу оголосили додаткові дати шоу на 29 та 30 грудня. За сюжетом Святий Миколай дізнається, що через дії підступного лиходія діти припинили вірити у магічні сили. І тепер світ ризикує зникнути без надії у диво.

Подолати злодія Святому Миколаю допомагають його вірні помічники - Королі Магії. Цей непростий, але захопливий шлях супроводжують видовищні циркові номери з елементами повітряної гімнастики, майстерна ілюзія, розкішна хореографія, яскравий гумор та вокал світового рівня.

Шоу від братів Томашевських з Magic Five у Києві

Шоу від братів Томашевських з Magic Five у Києві

Шоу від братів Томашевських з Magic Five у Києві

Шоу від братів Томашевських з Magic Five у Києві

Роль Святого Миколая виконує один з кращих тенорів України, номінант Grammy та володар премії Billboard у жанрі класичний Crossover Юрій Годо.

Юрій Годо

Шоу в інтерактивному форматі буквально зробило гостей героями казкової пригоди. Не обійшлося і без знакової "фішки" перформансів братів Томашевських з Magic Five - приголомшливих трюків зі стихією вогню. Енергійний балет та дивовижні візуальні спецефекти додали драйву історії, яка подарувала всім глядачам відчуття справжньої магії та свята.

Шоу від братів Томашевських з Magic Five у Києві

Шоу від братів Томашевських з Magic Five у Києві

Серед зіркових гостей прем'єри були: співачка Tayanna, Анна Завальська, доньки Олі Полякової Маша та Аліса, Слава Дьомін із сином, Дмитро Тодорюк, Андрій Сторож, Дмитро Саратський, Анна Трінчер та багато інших.

Михайло Ясинський

Маша та Аліса Полякови

Анна Трінчер

Маша Полякова

Слава Дьомін з сином

Наступні вистави найвидовищнішого шоу цієї зими "Королі Магії рятують Новий Рік!" у столичному концерт-холі Bel Etage відбудуться 22, 23, 24, а також 29-го та 30 грудня.

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