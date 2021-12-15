Дорофеева в трусах и рубашке показала прокачанный пресс и стройные ноги

Артистка похвасталась фигурой.

Украинская певица Надя Дорофеева взбудоражила воображение поклонников очередным провокационным снимком.

В сторис своей страницы в Instagram артистка поделилась кадром, сделанным у нее дома. На фото обольстительная Надежда изображена в нижнем белье и рубашке. Звезда смотрит в зеркало и делает селфи.

Домашний наряд исполнительницы прекрасно позволил разглядеть ее стройные ноги, осиную талию и плоский прокачаный живот. Кроме того, знаменитость частично показала и свою гардеробную, сделанную в светлых тонах. В комнате стоит большое кресло, стол и огромное зеркало.

instagram.com/nadyadorofeeva

Интересно, что двумя сторис ранее Дорофеева показала поклонникам, местами, шокирующие сообщения, которые ей присылают извращенцы. Однако артистка к этому относится с юмором: "Мой день начался с милых комплиментов", — подписала кадр Надя и сопроводила его смеющимся смайликом.

instagram.com/nadyadorofeeva

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