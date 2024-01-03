Дуа Липа кардинально изменила цвет волос и нарвалась на критику

Известная британская певица Дуа Липа решилась на кардинальные перемены во внешнем виде.

Исполнительница пошла в один из салонов красоты, где избавилась от своих длинных волос. Теперь у артистки стрижка "каре" и челка. Но не только длину волос знаменитость изменила. Дуа Липа стала блондинкой. К слову, ранее певица была рыжая, у нее был каштановый цвет волос и черный.

Дуа Липа / Фото: instagram.com/dualipa

Однако, как оказалось, не все подписчики оценили ее изменения во внешнем виде. Многие пользователи Сети раскритиковали Липу, мол, постоянной окраской она уже испортила свои волосы. Артистке начали советовать немедленно угомонится и заняться уходом.

Дуа Липа / Фото: instagram.com/dualipa

Почему она продолжает красить волосы? Ты от природы прекрасно выглядишь, не делай этого!

Твои волосы уже не выдерживают постоянной окраски...

Волосы нуждаются в немедленном увлажнении!

Дуа Липа / Фото: instagram.com/dualipa

Однако нашлись и те, кто оценил новую прическу Дуа Липы. Некоторые пользователи написали, что ей очень идут изменения во внешнем виде: "Идеально", "блонд – это твой цвет", "ты удивила меня своей красотой".

Дуа Липа / Фото: instagram.com/dualipa

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