Дуа Липа кардинально изменила цвет волос и нарвалась на критику

Не все оценили новый образ знаменитости.
Известная британская певица Дуа Липа решилась на кардинальные перемены во внешнем виде.
Исполнительница пошла в один из салонов красоты, где избавилась от своих длинных волос. Теперь у артистки стрижка "каре" и челка. Но не только длину волос знаменитость изменила. Дуа Липа стала блондинкой. К слову, ранее певица была рыжая, у нее был каштановый цвет волос и черный.
Однако, как оказалось, не все подписчики оценили ее изменения во внешнем виде. Многие пользователи Сети раскритиковали Липу, мол, постоянной окраской она уже испортила свои волосы. Артистке начали советовать немедленно угомонится и заняться уходом.
- Почему она продолжает красить волосы? Ты от природы прекрасно выглядишь, не делай этого!
- Твои волосы уже не выдерживают постоянной окраски...
- Волосы нуждаются в немедленном увлажнении!
Однако нашлись и те, кто оценил новую прическу Дуа Липы. Некоторые пользователи написали, что ей очень идут изменения во внешнем виде: "Идеально", "блонд – это твой цвет", "ты удивила меня своей красотой".
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