У всех энергетиков массово проверят "бронь": какая причина

Министерство энергетики Украины выдало поручение о необходимости проведения проверок предоставления брони (временной отсрочки от мобилизации) работникам энергетических компаний.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В Минэнерго объясняют, что причиной такого решения стал "выявленный факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики".

Как выявило руководство АО "Украинские распределительные сети" (компании, управляющей государственными пакетами акций ряда операторов системы распределения электроэнергии, в частности ПАО "Черкассыоблэнерго"), чтобы избежать службы в Вооруженных Силах Украины, указанное лицо в апреле прошлого года было принято в ПАО "Черкассыоблэнерго" на должность заместителя начальника центральной службы устройств учета и метрологии.

После этого, действуя совместно с должностными лицами "Черкассыоблэнерго", этот работник инициировал издание приказа о введении дистанционной работы. В результате с апреля по декабрь работник не выполнял своих обязанностей, хотя получал заработную плату, а также получил временную отсрочку от мобилизации, предоставляемую работникам критически важных для функционирования государства компаний и предприятий.

После обнаружения этого факта компанией "Украинские распределительные сети" было направлено соответствующее обращение в прокуратуру.

В Минэнерго отмечают, что этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны, многие из которых сейчас защищают государство в рядах ВСУ, а другие держат энергетический фронт, круглосуточно выполняя свою сверхсложную работу.

"Однако для предотвращения манипуляций, злоупотреблений и с целью объективной проверки фактов выдачи бронирований Министерством направлено соответствующее поручение всем энергетическим компаниям страны", — объяснили в Минэнерго.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в армию. Однако отдельные предприятия, имеющие особое значение для экономики, ВПК или жизнеобеспечения государства, могут получить бронирование для своих работников от мобилизации. ТСН.ua собрал информацию, при каких условиях работники могут потерять бронирование.

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