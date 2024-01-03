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Дуа Ліпа кардинально змінила колір волосся та нарвалася на критику

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дуа Ліпа кардинально змінила колір волосся та нарвалася на критику

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Не всі оцінили новий образ знаменитості.

Відома британська співачка Дуа Ліпа наважилася на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді.

Виконавиця пішла до одного з салонів краси, де позбулася свого довгого волосся. Тепер артистка має стрижку "каре" та чубчик. Та не лише довжину волосся знаменитість змінила. Дуа Ліпа стала білявкою. До слова, раніше співачка була рудою, мала каштановий колір волосся та чорний.

Дуа Ліпа / © instagram.com/dualipa
Дуа Ліпа / Фото: instagram.com/dualipa

Однак, як виявилося, не всі підписники виконавиці оцінили її зміни у зовнішньому вигляді. Чимало користувачів Мережі розкритикували Ліпу, мовляв, постійним фарбуванням вона вже зіпсувала своє волосся. Артистці почали радити негайно схаменутися та зайнятися доглядом.

Дуа Ліпа / © instagram.com/dualipa
Дуа Ліпа / Фото: instagram.com/dualipa
  • Чому вона продовжує фарбувати волосся? Ти маєш від природи прекрасний вигляд, не роби цього!
  • Твоє волосся вже не витримує постійного фарбування...
  • Волосся потребує негайного зволоження!
Дуа Ліпа / © instagram.com/dualipa
Дуа Ліпа / Фото: instagram.com/dualipa

Однак знайшлися й ті, хто оцінив нову зачіску Дуа Ліпи. Деякі користувачі написали, що їй личать зміни у зовнішньому вигляді: "Ідеально", "блонд – це твій колір", "ти здивувала мене своєю красою".

Дуа Ліпа / © instagram.com/dualipa
Дуа Ліпа / Фото: instagram.com/dualipa

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Дата публікації
Перегляди
1372
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