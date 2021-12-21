Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Дуа Липа разорвала отношения с братом Беллы и Джиджи Хадид – СМИ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дуа Липа разорвала отношения с братом Беллы и Джиджи Хадид – СМИ

Дуа Липа и Анвар Хадид / Associated Press

Пара была вместе с лета 2019 года.

Популярная британская певица Дуа Липа и младший брат супермоделей Джиджи и Белли ХадидАнвар – больше не вместе.

Пара разорвала отношения через 2,5 года после начала романа. Об этом рассказал близкий друг эксов изданию The Sun. Инсайдер поделился, что 26-летняя артистка и 22-летний исполнитель уже не раз были на грани разрыва. Впрочем, в ноябре пара решила взять паузу.

Дуа Липа и Анвар Хадид / © instagram.com/dualipa
Дуа Липа и Анвар Хадид / instagram.com/dualipa

"Причиной проблем стали частые разлуки из-за постоянных гастролей", – говорится в сообщении.

Заметим, что недавно сестра Анвара, модель Джиджи Хадид, тоже порвала с отцом ее дочери, певцом Зейном Маликом. Причиной тому стал конфликт артиста с тещей. Он назвал Иоланду "чертовой голландской шл*хой". Против него возбудили уголовное дело.

Читайте также:

Следующая публикация