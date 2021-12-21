Дуа Ліпа розірвала стосунки з братом Белли та Джіджі Хадід – ЗМІ

Пара була разом від літа 2019 року.

Популярна британська співачка Дуа Ліпа та молодший брат супермоделей Джіджі та Белли Хадід – Анвар – більше не разом.

Пара розірвала стосунки за 2,5 роки після початку роману. Про це розповів близький друг ексів виданню The Sun. Інсайдер поділився, що 26-річна артистка та 22-річний виконавець вже неодноразово були на межі розриву. Втім, у листопаді пара вирішила взяти паузу.

Дуа Ліпа та Анвар Хадід / instagram.com/dualipa

"Причиною проблем стали часті розлуки через постійні гастролі", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що нещодавно сестра Анвара, модель Джіджі Хадід, також порвала з батьком її доньки, співаком Зейном Маліком. Причиною тому став конфлікт артиста з тещею. Він назвав Іоланду "дідьковою голландською повією". Проти нього порушили кримінальну справу.

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