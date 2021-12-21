"Вдома - пекло": у Одесі у матері забрали двох дітей - немовля і 5-річну дитину

"Вдома - пекло": у Одесі у матері забрали двох дітей - немовля і 5-річну дитину

Соцслужби вилучили з родини двох дітей.

У Одесі у Суворівському районі соцслужби вилучили з родини двох дітей: 7 місяців та 5 років через неприйнятні для їхнього проживання умови.

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Про це повідомила очільниця служби у справах дітей Одеси Юлія Нікандрова.

За її словами, до служби повідомили сусіди родини. За їхньою інформацією, діти проживають у нелюдських умовах із асоціальними батьками. Співробітники служби перевірили отриману інформацію.

"Дві дівчинки жили (якщо ці умови взагалі можна назвати життям) із асоціалами. Молодшу дівчинку мати з травня так і не зареєструвала. Вдома – пекло. Свій спосіб життя люди вважають за нормальний. Дітей забираємо. Такі умови - пряма загроза їхньому життю та здоров'ю. Що у людей у ​​голові….Дітей шкода", - написала Юлія Нікандрова.

Нагадаємо, що у Тернополі на вул. Микулинецькій врятували 4-річного хлопчика, який жив в антисанітарії з агресивним співмешканцем матері, який погрожував його побити.

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