"Вдома - пекло": у Одесі у матері забрали двох дітей - немовля і 5-річну дитину

Соцслужби вилучили з родини двох дітей.
У Одесі у Суворівському районі соцслужби вилучили з родини двох дітей: 7 місяців та 5 років через неприйнятні для їхнього проживання умови.
Про це повідомила очільниця служби у справах дітей Одеси Юлія Нікандрова.
За її словами, до служби повідомили сусіди родини. За їхньою інформацією, діти проживають у нелюдських умовах із асоціальними батьками. Співробітники служби перевірили отриману інформацію.
"Дві дівчинки жили (якщо ці умови взагалі можна назвати життям) із асоціалами. Молодшу дівчинку мати з травня так і не зареєструвала. Вдома – пекло. Свій спосіб життя люди вважають за нормальний. Дітей забираємо. Такі умови - пряма загроза їхньому життю та здоров'ю. Що у людей у голові….Дітей шкода", - написала Юлія Нікандрова.
Нагадаємо, що у Тернополі на вул. Микулинецькій врятували 4-річного хлопчика, який жив в антисанітарії з агресивним співмешканцем матері, який погрожував його побити.
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