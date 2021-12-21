Турецкий гранд исправил посредственные результаты команды кардинальными мерами

"Фенербахче" уволил главного тренера команды.

"Фенербахче" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Витором Перейрой.

Об этом сообщает прессслужба "канареек".

Португальский специалист возглавил "Фенербахче" летом этого года, но первая половина сезона складывается неудачно. Команда в чемпионате идет пятой, а в группе Лиги Европы заняла третье место и вылетела в Лигу конференций. Последней каплей стала серия из трех матчей без побед.

До конца года "канарейкам" осталось провести 3 матча, после чего у Турции будет двухнедельная пауза.

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