Джамала в пиджаке на голое тело похвасталась подтянутыми ягодицами

Артистка устроила пикантную фотосессию.

Украинская певица Джамала, которая месяц назад на отдыхе похвасталась фигурой в купальнике, порадовала фанатов кадрами из новой пикантной фотосессии.

На странице в Instagram артистка разместила фото и видео, на которых предстоит топлесс. Звезда позирует в пиджаке на голое тело и джинсах, которые хорошо подчеркнули ее подтянутые формы. На всех фотографиях Джамала изображена спиной к камере.

instagram.com/jamalajaaa

Эти кадры знаменитость подписала коротко: "Становится жарко".

instagram.com/jamalajaaa

А вот поклонники исполнительницы не сдерживали эмоций и эпитетов, чтобы описать внешний вид своего кумира:

С каждым годом Джамала показывает все больше секса, сексуальной энергии

Вау, какая горячая! Просто огонь

Джамала, как хорошо вы похудели

instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что несколько месяцев назад Джамала рассекретила свой вес после 1,5 месяца диеты и посоветовала, как удержаться от срывов. Исполнительница поделилась полезными лайфхаками.

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