Джамала в пиджаке на голое тело похвасталась подтянутыми ягодицами

Артистка устроила пикантную фотосессию.
Украинская певица Джамала, которая месяц назад на отдыхе похвасталась фигурой в купальнике, порадовала фанатов кадрами из новой пикантной фотосессии.
На странице в Instagram артистка разместила фото и видео, на которых предстоит топлесс. Звезда позирует в пиджаке на голое тело и джинсах, которые хорошо подчеркнули ее подтянутые формы. На всех фотографиях Джамала изображена спиной к камере.
Эти кадры знаменитость подписала коротко: "Становится жарко".
А вот поклонники исполнительницы не сдерживали эмоций и эпитетов, чтобы описать внешний вид своего кумира:
- С каждым годом Джамала показывает все больше секса, сексуальной энергии
- Вау, какая горячая! Просто огонь
- Джамала, как хорошо вы похудели
Напомним, что несколько месяцев назад Джамала рассекретила свой вес после 1,5 месяца диеты и посоветовала, как удержаться от срывов. Исполнительница поделилась полезными лайфхаками.