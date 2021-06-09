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Джамала в пиджаке на голое тело похвасталась подтянутыми ягодицами

Джамала в пиджаке на голое тело похвасталась подтянутыми ягодицами

instagram.com/jamalajaaa

Артистка устроила пикантную фотосессию.

Украинская певица Джамала, которая месяц назад на отдыхе похвасталась фигурой в купальнике, порадовала фанатов кадрами из новой пикантной фотосессии.

На странице в Instagram артистка разместила фото и видео, на которых предстоит топлесс. Звезда позирует в пиджаке на голое тело и джинсах, которые хорошо подчеркнули ее подтянутые формы. На всех фотографиях Джамала изображена спиной к камере.

© instagram.com/jamalajaaa
instagram.com/jamalajaaa

Эти кадры знаменитость подписала коротко: "Становится жарко".

© instagram.com/jamalajaaa
instagram.com/jamalajaaa

А вот поклонники исполнительницы не сдерживали эмоций и эпитетов, чтобы описать внешний вид своего кумира:

  • С каждым годом Джамала показывает все больше секса, сексуальной энергии
  • Вау, какая горячая! Просто огонь
  • Джамала, как хорошо вы похудели
© instagram.com/jamalajaaa
instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что несколько месяцев назад Джамала рассекретила свой вес после 1,5 месяца диеты и посоветовала, как удержаться от срывов. Исполнительница поделилась полезными лайфхаками.