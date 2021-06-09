Джамала у піджаку на голе тіло похизувалася підтягнутими сідницями

Артистка влаштувала пікантну фотосесію.
Українська співачка Джамала, яка місяць тому на відпочинку похизувалася фігурою у купальнику, потішила фанів кадрами з нової пікантної фотосесії.
На сторінці в Instagram артистка розмістила фото і відео, на яких постає топлес. Зірка позує у піджаку на голе тіло та джинсах, які добре підкреслили її підтягнуті форми. На всіх фотографіях Джамала зображена спиною до камери.
Ці кадри знаменитість підписала коротко: "Стає спекотно".
А от прихильники виконавиці не стримували емоцій та епітетів, аби описати зовнішній вигляд своєї кумирки:
- З кожним роком Джамала показує все більше сексу, сексуальної енергії
- Вау, яка гаряча! Просто вогонь
- Джамало, як добре ви схудли
Нагадаємо, що декілька місяців тому Джамала розсекретила свою вагу після 1,5 місяці дієти та порадила, як втриматись від зривів. Виконавиця поділилася корисними лайфхаками.