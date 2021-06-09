Джамала у піджаку на голе тіло похизувалася підтягнутими сідницями

Артистка влаштувала пікантну фотосесію.

Українська співачка Джамала, яка місяць тому на відпочинку похизувалася фігурою у купальнику, потішила фанів кадрами з нової пікантної фотосесії.

На сторінці в Instagram артистка розмістила фото і відео, на яких постає топлес. Зірка позує у піджаку на голе тіло та джинсах, які добре підкреслили її підтягнуті форми. На всіх фотографіях Джамала зображена спиною до камери.

instagram.com/jamalajaaa

Ці кадри знаменитість підписала коротко: "Стає спекотно".

instagram.com/jamalajaaa

А от прихильники виконавиці не стримували емоцій та епітетів, аби описати зовнішній вигляд своєї кумирки:

З кожним роком Джамала показує все більше сексу, сексуальної енергії

Вау, яка гаряча! Просто вогонь

Джамало, як добре ви схудли

instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що декілька місяців тому Джамала розсекретила свою вагу після 1,5 місяці дієти та порадила, як втриматись від зривів. Виконавиця поділилася корисними лайфхаками.

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