Легкий салат із запечених кабачків

Разом із літом настає сезон рясноти овочів, які роблять наш раціон більш різноманітним і, що набагато важливіше, корисним і дієтичним.

Одними із перших на прилавках з'являються молоді кабачки. Вони приваблюють покупців і ціною, і варіативністю страв. Кабачки можна замаринувати, підсмажити, нафарширувати, приготувати з них оладки, включити в овочеве рагу. Ми ж рекомендуємо рецепт легкого салату з запечених кабачків. Він легкий як в приготуванні, так і за складом. З'ївши його, ви вгамуєте голод, але не наберете зайвих калорій.

Інгредієнти:

4 молодих кабачки

2 зубки часнику

100 мл натурального йогурту

1 ст. л. олії

1 ст. л. бальзамічного оцту

1 ст. л. сухої приправи

кріп

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Молоді кабачки вимити, обсушити і, не очищаючи, нарізати дрібною соломкою.

Підготовлені кабачки посолити, поперчити, притрусити сухий приправою, скропити рослинним маслом і бальзамічним оцтом, перемішати, викласти на застелений пергаментом деко і запікати за 200°С 15 хвилин.

Йогурт з'єднати з подрібненим кропом і пропущеним через прес часником, добре вимішати і заправити остиглі кабачки.

Перед подаванням салат витримати в холодильнику.

На замітку

Як приправу використовуйте будь-яку суху суміш — італійські трави, прованські, середземноморські, хмелі-сунелі.

Натуральний йогурт можна замінити сметаною або майонезом, але в такому разі салат буде вже не таким дієтичним.

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