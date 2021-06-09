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Легкий салат из запеченных кабачков

Легкий салат из запеченных кабачков

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Вместе с летом наступает сезон изобилия овощей, которые делают наш рацион более разнообразным и, что гораздо важнее, полезным и диетическим.

Одними из первых на прилавках появляются молодые кабачки. Они привлекают покупателей и ценой, и вариативностью блюд. Кабачки можно замариновать, поджарить, нафаршировать, приготовить из них оладьи, включить в овощное рагу. Мы же рекомендуем рецепт легкого салата из запеченных кабачков. Он легкий как в приготовлении, так и по составу. Съев его, вы утолите голод, но не наберете лишних калорий.

Ингредиенты:

  • 4 молодых кабачка
  • 2 зубка чеснока
  • 100 мл натурального йогурта
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. сухой приправы
  • укроп
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Молодые кабачки вымыть, обсушить и, не очищая, нарезать некрупной соломкой.

Подготовленные кабачки посолить, поперчить, притрусить сухой приправой, сбрызнуть растительным маслом и бальзамическим уксусом, перемешать, выложить на застеленный пергаментом противень и запекать при 200°С 15 минут.

Йогурт соединить с измельченным укропом и пропущенным через пресс чесноком, хорошо вымешать и заправить остывшие кабачки.

Перед подачей салат выдержать в холодильнике.

На заметку

В качестве приправы используйте любую сухую смесь – итальянские травы, прованские, средиземноморские, хмели-сунели.

Натуральный йогурт можно заменить сметаной или майонезом, но в таком случае салат будет уже не таким диетическим.

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