Легкий салат из запеченных кабачков

Вместе с летом наступает сезон изобилия овощей, которые делают наш рацион более разнообразным и, что гораздо важнее, полезным и диетическим.
Одними из первых на прилавках появляются молодые кабачки. Они привлекают покупателей и ценой, и вариативностью блюд. Кабачки можно замариновать, поджарить, нафаршировать, приготовить из них оладьи, включить в овощное рагу. Мы же рекомендуем рецепт легкого салата из запеченных кабачков. Он легкий как в приготовлении, так и по составу. Съев его, вы утолите голод, но не наберете лишних калорий.
Ингредиенты:
- 4 молодых кабачка
- 2 зубка чеснока
- 100 мл натурального йогурта
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. сухой приправы
- укроп
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Молодые кабачки вымыть, обсушить и, не очищая, нарезать некрупной соломкой.
Подготовленные кабачки посолить, поперчить, притрусить сухой приправой, сбрызнуть растительным маслом и бальзамическим уксусом, перемешать, выложить на застеленный пергаментом противень и запекать при 200°С 15 минут.
Йогурт соединить с измельченным укропом и пропущенным через пресс чесноком, хорошо вымешать и заправить остывшие кабачки.
Перед подачей салат выдержать в холодильнике.
На заметку
В качестве приправы используйте любую сухую смесь – итальянские травы, прованские, средиземноморские, хмели-сунели.
Натуральный йогурт можно заменить сметаной или майонезом, но в таком случае салат будет уже не таким диетическим.
Читайте также: Рецепт кабачковых блинов