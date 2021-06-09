Все регионы Украины перешли в "зеленую" зону карантина

Во всех областях Украины отныне разрешены массовые мероприятия с участием более 50 человек.

В Украине все регионы перешли в "зеленую" зону эпидемической опасности. Именно в этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, в Украине уровень заболеваемости составляет 74 на 100 тыс. населения при установленном показателе 75 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализации в стране составляет 15,5 на 100 тыс. населения при установленном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность кроватей с кислородом — 17% при предельном показателе 65%.

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности состоянию на 9 июня / Министерство здравоохранения Украины

В "зеленой" зоне действуют следующие правила:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

массовые мероприятия с участием более 50 человек;

кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;

посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;

работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 часов. Но разрешается адресная доставка и на вынос.

Правила, действующие в "зеленой" зоне / Министерство здравоохранения Украины

Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания. Соответствующие карантинные ограничения ослабил Кабмин.

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