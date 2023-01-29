Экс-муж Дженнифер Лопес и отец ее детей Марк Энтони женился на 23-летней модели

Экс-муж поп-звезды Дженнифер Лопес, американский певец Марк Энтони женился в четвертый раз.

Избранницей артиста стала парагвайская модель, участница конкурса Мисс Вселенная 2021 года Надя Феррейра. 54-летний музыкант и 23-летняя красавица в прошлую субботу, 28 января, устроили роскошную свадебную церемонию в Художественном музее Переса в Майами, передает издание Hola!

Марк Энтони и Надя Феррейра / Фото: Associated Press

Марк Энтони и Надя Феррейра / Фото: instagram.com/nadiatferreira

Отметим, что разделить праздник с новобрачными пришло немало звезд. В частности, на свадьбе Энтони и Феррейры присутствовали футболист Дэвид Бекхэм, актриса Сальма Гаек, колумбийский исполнитель Малума, пуэрториканский певец Луис Фонси и многие другие. Ведущим свадьбы выступил мэр Майами Фрэнсис X. Суарес.

Надя Феррейра / Фото: instagram.com/nadiatferreira

Марк Энтони и Надя Феррейра / Фото: instagram.com/nadiatferreira

Надя Феррейра / Фото: instagram.com/nadiatferreira

А вот экс-жена Марка Энтони Дженнифер Лопес церемонию пропустила, также поздравить отца с важным событием в жизни не пришли его дети от Джей Ло Эмма и Макс.

Отметим, что для Марка Энтони это уже четвертый брак. В 2000 году Энтони женился на бывшей Мисс Вселенной Даянаре Торрес, от которой имеет двух сыновей. В 2004 году артист сыграл свадьбу с певицей Дженнифер Лопес, с которой был вместе семь лет. У Энтони и Джей Ло есть двое общих детей – 14-летние двойняшки Эмма и Макс. В 2014 году исполнитель повел под венец Шеннон Де Лиму, однако в 2016 году пара расторгла брак.

Марк Энтони и Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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