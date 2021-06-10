Экс-продюсер Лободы Крапивина назвала Киркорова "голым королем"

Нателла Крапивина записала видеообращение к артисту.

Бывшая продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина немного поумерив пыл, записала видеообращение к Филиппу Киркорову.

В нем Крапивина расставила точки над "і" и объяснила свои недавние высказывания о том, что таких как Киркоров и блогера Даву "ранее на Кавказе расчленяли на шашлыки". Напомним, что на музпремии "Муз-ТВ" артисты изображали из себя молодоженов.

Нателла объяснила, что ничего против ЛГБТ-сообщества не имеет, а вот к тем, кому Киркоров помогает выбиться в шоу-бизе — вопрос есть.

"Комментарий, с которого все началось, безусловно был не самый корректный. Но он был направлен не против геев, а адресован бесталанным паразитам которых вы, с завидной регулярностью, привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру, пропагандируя, к сожалению, не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые ради 15 минут славы готовы сыграть абсолютно любую роль. На 15 секунд превратиться в гомосексуала, затем на 15 секунд в рэпера, затем на 15 секунд в жениха Бузовой, а после — в жену Киркорова", — сказала Крапивина.

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Напомнила Крапивина Киркорову и о том, что ее экс-подчиненная Светлана Лобода для него написала его хит "Цвет настроения синий".

"И да, возможно я ничтожная гусеница, как вы меня назвали и маленький человек, но именно меня вы просили уговорить Светлану сделать вам песню "Цвет настроения синий". И она ее сделала, потому что мы помогаем не только молодым артистам, но и голым королям, когда им очень нужна помощь", — отметила Нателла.

Она также добавила, что Киркорова, который ее запугивал, она не боится и ей артиста жалко.

Напомним, что скандал между Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной разгорелся после премии "МУЗ-ТВ". Тогда Нателла раскритиковала поведение Киркорова и экс-жениха Ольги Бузовой, блогера Давы. На роспремии Киркоров и Дава изображали из себя новобрачных, появившись в свадебных нарядах.

Музыкальную премию Крапивина назвала "цирком уродов" и "паноптикумом в чистом виде". Также Крапивина отметила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", имея в виду поведение Киркорова и Давы на "Муз-ТВ". В свою очередь, Киркоров обвинил Нателлу в плагиате, намекая на то, что номер Лободы на "МУЗ-ТВ" уже очень напоминал постановки Бейонсе. Высказывания продюсера о том, что таких как они с Давой "ранее на Кавказе расчленяли на шашлыки" артист назвал гомофобными.

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