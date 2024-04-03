Экс-жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер сообщила о горе в ее семье

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер известила о смерти отца Вильяма Джона Гарнера.

Вильям Гарнер ушел из жизни в 85-летнем возрасте 30 марта. Печальное известие Дженнифер сообщила в своем фотоблоге. Она опубликовала ряд архивных фотографий с папой и отметила, что в последние секунды его жизни пела для него христианский гимн "Удивительная благодать".

Дженнифер Гарнер с папой / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Дженнифер Гарнер с папой / Фото: instagram.com/jennifer.garner

"Мой отец мирно умер в субботу днем. Мы были с ним, пели "Удивительную благодать", когда он покидал нас (мы успокоили его или испугали – вопрос правильный). Хотя в смерти 85-летнего мужчины, прожившего здоровую и прекрасную жизнь, нет никакой трагедии. Я знаю, что горе неизбежно, оно подкрадывается совсем внезапно", - растрогала Дженнифер.

Дженнифер Гарнер с семьей / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Кроме того, актриса отметила прекрасные черты характера папы и поделилась теплыми воспоминаниями о родном человеке:

"Сегодняшний день – благодарность папе. Мы благодарны ему за мягкое поведение и силу духа. За то, как он дразнил игривой улыбкой, и за то, как он придумал себе роль вечно терпеливого папы девочек. Мы благодарны за его трудовую этику, лидерство и веру. О моем отце можно сказать так много – мы с сестрами никогда не закончим говорить о том, каким прекрасным он был, поэтому потерпите, но сегодня я делюсь этими воспоминаниями с благодарностью за то, каким добрым и прекрасным человеком, отцом и дедушкой он был, а также за то, какое наследие любви он оставил после себя", - растрогала звезда.

Дженнифер Гарнер с папой / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Дженнифер Гарнер с папой / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Родители Дженнифер Гарнер / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Напомним, недавно актриса Валерия Ходос впервые за 19 лет рассказала о потере мамы в новогоднюю ночь.

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