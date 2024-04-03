Ексдружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер повідомила про горе в її родині

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер сповістила про смерть батька Вільяма Джона Гарнера.

Вільям Гарнер пішов з життя у 85-річному віці 30 березня. Сумну звістку Дженніфер повідомила у своєму фотоблогу. Вона опублікувала низку архівних світлин з татом та зазначила, що в останні секунди його життя співала для нього християнський гімн "Дивовижна благодать".

Дженніфер Гарнер з татом / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Дженніфер Гарнер з татом / Фото: instagram.com/jennifer.garner

"Мій батько мирно помер у суботу вдень. Ми були з ним, співали "Дивовижну благодать", коли він покидав нас (ми заспокоїли його чи налякали – запитання слушне). Хоча у смерті 85-річного чоловіка, який прожив здорове і чудове життя, немає жодної трагедії. Я знаю, що горе неминуче, воно підкрадається зовсім раптово", - розчулила Дженніфер.

Дженніфер Гарнер з родиною / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Окрім того, акторка наголосила на чудових рисах характеру тата та поділилася теплими спогадами про рідну людину:

"Сьогоднішній день – подяка татові. Ми вдячні йому за м'яку поведінку та силу духу. За те, як він дражнив грайливою усмішкою, і за те, як він придумав собі роль вічно терплячого тата дівчат. Ми вдячні за його трудову етику, лідерство та віру. Про мого батька можна сказати так багато – ми з сестрами ніколи не закінчимо говорити про те, яким чудовим він був, тож потерпіть, але сьогодні я ділюся цими спогадами з вдячністю за те, якою доброю і чудовою людиною, батьком та дідусем він був, а також за те, яку спадщину любові він залишив після себе", - зворушила зірка.

Дженніфер Гарнер з татом / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Дженніфер Гарнер з татом / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Батьки Дженніфер Гарнер / Фото: instagram.com/jennifer.garner

Нагадаємо, нещодавно акторка Валерія Ходос вперше за 19 років розповіла про втрату мами у новорічну ніч.

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