Экс-жена Дзидзьо SLAVIA ножиданно посетила премьеру его фильма

Фаны экс-супругов надеются, что они снова помирятся.

В Киеве состоялась громкая премьера новой комедии от Михаила Хомы, он же Дзидзьо, под названием "Де гроші?".

На мероприятие пришло немало звезд. Среди них певица Оля Полякова, знаменитая чета Владимир и Кристина Остапчук, Тамерлан и Алена Омаргалиева, дизайнер Юлия Магдич.

Однако особое внимание было приковано к экс-супруге Дзидзьо, певице SLAVIA. Она также не пропустила премьеру бывшего мужа. Слава пришла в сдержанном наряде — светло-бежевых брюках, белой рубашке и черной куртке. Артистка улыбалась, со всеми была приветливой. А после просмотра картины активно приглашала всех посмотреть и очень советовала комедию.

instagram.com/slavia_official

Слава с семьей Кузьмы Скрябина / instagram.com/slavia_official

instagram.com/slavia_official

Ранее в комментарии ТСН.ua Дзидзьо рассказал, что после развода они со Славой остались в хороших отношениях и еще должны решить определенные вопросы.

В свою очередь поклонники очень надеются, что со временем экс-возлюбленные помирятся и снова будут вместе.

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