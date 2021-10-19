Дзидзьо впервые прокомментировал отношения с экс-женой SLAVIA после развода

Артист признался, что они с бывшей должны решить определенные вопросы.

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо признался, в каких отношениях остался со своей экс-женой, певицей SLAVIA.

В комментарии сайта ТСН.ua артист рассказал, что они со Славой остались в дружеских отношениях. Певец периодически звонит ей, ведь еще остались нерешенные вопросы.

"Да, я поддерживаю дружеское общение со своей экс-женой. Да, я звоню ей. У нас еще очень много дел, которые надо доработать", — поделился Михаил.

Дзидзьо и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Кроме этого, Дзидзьо говорит, что не ссорился со своей экс-женой. Они мирно все решили. А об их разводе просто "пустили" много сплетен.

"Я никогда с ней и не ссорился, просто некоторые люди раскрутили из этого, потому что им так было выгодно. Пригласили Славу, чтобы она там наговорила и прокомментировала, то что не надо. Это нечестные люди", — рассказал Дзидзьо.

Михаил объяснил, что тот стих, который он ранее публиковал в своем Instagram, на самом деле о том, что Славу использовали. Ранее эти красноречивые строки были неправильно восприняты. Считалось, что Дзидзьо намекал на ложь со стороны жены.

"Прикрылась чистотой подлость. И вылезла на слуп. Взвыла на весь мир жалейка, так неприятно пахнет грязь. Собаки врут, ветер носит, а я тихонечко молчу. Никому правды не скажу, ибо правда — хуже лжи", — говорит исполнитель.

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