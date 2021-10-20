Австралию побило гигантским градом (видео)

Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

Гигантский град побил Квинсленд в Австралии. Вероятно, это самый большой град в Австралии с момента начала регистрации рекордов.

Об этом сообщает The Watchers.

По данным издания, 18 и 19 октября в Квинсленде прошли сильные грозы, которые принесли с собой проливные дожди, гигантский град и торнадо. Наибольший град был зарегистрирован 19 октября в Блумсбери и Ялборо в Северном Квинсленде. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

Синоптик Австралийского бюро метеорологии Шейн Кеннеди сообщил, что австралийский рекорд составляет около 14 см.

Ранее стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах сумели искусственно вызвать дожди в 50-градусную жару.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку