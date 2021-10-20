Австралію побило гігантським градом (відео)

Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.

Гігантський град побив Квінсленд в Австралії. Ймовірно, це найбільший град в Австралії від моменту початку реєстрації рекордів.

Про це повідомляє The Watchers.

За даними видання, 18 і 19 жовтня у Квінсленді пройшли сильні грози, які принесли з собою проливні дощі, гігантський град і торнадо. Найбільший град був зареєстрований 19 жовтня в Блумсбері і Ялборо в Північному Квінсленді. Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.

Синоптик Австралійського бюро метеорології Шейн Кеннеді повідомив, що австралійський рекорд становить близько 14 см.

Раніше стало відомо, що в Об'єднаних Арабських Еміратах зуміли штучно викликати дощі в 50-градусну спеку.

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