Австралію побило гігантським градом (відео)

Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.
Гігантський град побив Квінсленд в Австралії. Ймовірно, це найбільший град в Австралії від моменту початку реєстрації рекордів.
Про це повідомляє The Watchers.
За даними видання, 18 і 19 жовтня у Квінсленді пройшли сильні грози, які принесли з собою проливні дощі, гігантський град і торнадо. Найбільший град був зареєстрований 19 жовтня в Блумсбері і Ялборо в Північному Квінсленді. Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.
Синоптик Австралійського бюро метеорології Шейн Кеннеді повідомив, що австралійський рекорд становить близько 14 см.
Раніше стало відомо, що в Об'єднаних Арабських Еміратах зуміли штучно викликати дощі в 50-градусну спеку.