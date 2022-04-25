Экс-жена Дзидзьо выпустила мощную песню о войне в Украине

Экс-жена Дзидзьо выпустила мощную песню о войне в Украине

Украинская певица SLAVIA выпустила новую песню "Стоп війна".

Композицию бывшая супруга Дзидзьо посвятила Вооруженным силам Украины и украинскому народу.

Денежные средства, собранные за монетизацию, Ярослава передаст на нужды армии.

"Украина — нация героев и борцов. Большие испытания только для больших наций. Высокая свобода дается высокой ценой. Пройдя через глубокие страдания, Украина получит новое дыхание и светлую перспективу", – прокомментировала исполнительница.

В комментариях поклонники прокомментировали музыкальную новинку, а также похвалили SLAVIA за отличное исполнение.

Огромное спасибо за отличное исполнение. Такое мощное исполнение – это тоже оружие. Мы обязательно победим! Слава Украине!!!

Мощно, с характером, украинским колоритом. С премьерой вас! Прекрасная работа

Славочка, очень мощно! Прочь войну! Скоро будет наша победа, верим в это! Слава Украине!

Напомним, на благотворительном матче "Боруссия"—"Динамо" выступят Джамала и Юлия Санина. В перерыве между таймами зрителей у телеэкранов и гостей стадиона будет ждать художественный перформанс.

Читайте также: