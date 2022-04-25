Ексдружина Дзідзьо випустила потужну пісню про війну в Україні

Ексдружина Дзідзьо випустила потужну пісню про війну в Україні

Українська співачка SLAVIA випустила нову пісню "Стоп війна".

Композицію колишня дружина Дзідзьо присвятила Збройним силам України та українському народу.

Кошти, зібрані за монетизацію, Ярослава передасть на потреби армії.

"Україна — нація героїв і борців. Великі випробування є лише для великих націй. Висока свобода дається високою ціною. Пройшовши через глибокі страждання, Україна отримає нове дихання і світлу перспективу", – прокоментувала виконавиця.

У коментарях прихильники прокоментували музичну новинку, а також похвалили SLAVIA за чудове виконання.

Величезне спасибі за чудове виконання. Таке потужне виконання - це теж зброя. Ми обов'язково переможемо!!! Слава Україні!!!

Потужно, з характером, українським колоритом. З прем'єрою вас! Чудова робота

Славочко, дуже потужно! Геть війна! Скоро буде наша перемога, віримо в це! Слава Україні!

Нагадаємо, на благодійному матчі "Боруссія"—"Динамо" виступлять Джамала та Юлія Саніна. У перерві між таймами на глядачів біля телеекранів та гостей стадіону чекатиме художній перфоманс.

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