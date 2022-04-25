Володимир Дантес віддав волонтерам свою Tesla

Український співак та шоумен Володимир Дантес віддав волонтерам своє елітне авто.
Так, знаменитість передав машину Tesla, на якому тепер розвозять гуманітарну допомогу.
Про це зірка розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.
"Вона розсікає Києвом і розвозить броніки, дітям їжу. Ну кайф! А про все інше я не буду казати, бо не можна", – поділився артист.
Володимир зазначив, що він не хизується та не показує в Мережі, як допомагає українським захисникам. Втім, Дантес все фіксує на випадок, якщо колись йому дорікнуть у байдужості та бездіяльності.
Нагадаємо, не так давно Дантес зізнався, чи офіційно розлучений з Дорофєєвою та чи досі її кохає. Також він розповів, кому залишився спільний розкішний будинок.
Читайте також: