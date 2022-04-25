Владимир Дантес отдал волонтерам свою Tesla

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес отдал волонтерам свой элитный автомобиль.

Так, знаменитость передал машину Tesla, на которой теперь развозят гуманитарную помощь.

Об этом звезда рассказал в интервью Славе Демину.

"Она рассекает по Киеву и развозит броники, детям еду. Ну кайф! А обо всем остальном я не буду говорить, потому что нельзя", – поделился артист.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Владимир отметил, что он не кичится и не показывает в Сети, как помогает украинским защитникам. Впрочем, Дантес все фиксирует на случай, если когда-нибудь его упрекнут в безразличии и бездействии.

Напомним, недавно Дантес признался, официально ли разведен с Дорофеевой и любит ли ее до сих пор. Также он рассказал, кому остался общий роскошный дом.

Их считали самой красивой парой украинского шоу-бизнеса: Дантес и Дорофеева расстаются

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