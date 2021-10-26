Экс-жена Узелкова в кружевном черном платье очаровала образом на Хеллуин

В съемках вместе с мамой приняла участие дочь Оливия.

Экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, звездный фитнестренер Марина Боржемская уже активно готовится к Хэллоуину 2021.

На днях Марина вместе с дочерью Оливией приняли участие в съемках, во время которых примеряли стильные образы к мистическому празднику. И мама, и дочь появились в кружевных черных платьях и с коронами на голове.

instagram.com/uzelkova.marina

Загадочности образам придали яркий макияж и волнистые волосы. Как рассказала Боржемская, они с дочерью стали Белоснежкой и Королевой.

instagram.com/uzelkova.marina

"На выходных у нас был очень классный прямой эфир с профессионалами международного класса, которые поделились секретами ухода за волосами и красивого макияжа. Мы с ними сделали образы на Хэллоуин для мамы и дочери. Конечно, мы с Оливией были моделями. Вы только посмотрите на эту Белоснежку и Королеву", — подписала кадры Боржемская.

instagram.com/uzelkova.marina

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