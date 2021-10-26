Скандальный Баста снова едет в Украину с концертами

Артист запланировал выступления в двух городах.

Скандальный российский рэпер Баста снова собирается приехать в Украину.

Артист планирует выступить в Харькове и Киеве. Первый концерт рэпера состоится 17 декабря. Баста выступит в харьковском Дворце спорта. Событие анонсировал портал продаж билетов Concert.ua.

Второй концерт запланирован в Киеве. Об этом стало известно со страницы ночного клуба StereoPlaza в Instagram, где и запланировано мероприятие.

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К слову, артист в этом году уже выступал в Украине. Он дал концерт в Одессе. Перед выступлением возле входа в заведение собралась большая очередь. В середине "Ibiza" никто не соблюдал карантинные ограничения.

Заметим, Василий Вакуленко (Баста) попал в "черный список" Минкульта в январе 2018 года. Но впоследствии артисту-украинофобу был разрешен въезд в Украину. 31 августа 2020 года в адрес Минкульта поступило письмо от СБУ о снятии запрета на въезд на территорию Украины и исключении из перечней лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко. После чего рэпера и исключили из перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Напомним, в мае российский артист приезжал в Киев. Тогда же охрана Басты набросилась в ресторане на украинца из-за фразы о Крыме. Один из посетителей заведения решил напомнить российскому рэперу, выступавшему в оккупированном Крыму, что Крым — это Украина, после чего охрана закрыла дверь помещения и не впустила украинца внутрь.

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