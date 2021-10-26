Скандальний Баста знову їде до України з концертами

Артист запланував виступи у двох містах.

Скандальний російський репер Баста знову збирається приїхати до України.

Так, артист планує виступити в Харкові та Києві. Перший концерт репера відбудеться 17 грудня. Баста виступить в харківському Палаці спорту. Подію анонсував портал продажу квитків Concert.ua.

Другий концерт запланований в Києві. Про це стало відомо зі сторінки нічного клубу StereoPlaza в Instagram, де і запланований захід.

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До слова, артист цього року вже виступав в Україні. Він дав концерт в Одесі. Перед виступом біля входу в заклад зібралася велика черга. В середині "Ibiza" ніхто не дотримувався карантинних обмежень.

Зауважимо, Василь Вакуленко (Баста) потрапив до "чорного списку" Мінкульту в січні 2018 року. Але згодом артисту-українофобу був дозволений в'їзд до України. Так, 31 серпня 2020 року на адресу Мінкульту надійшов лист від СБУ про зняття заборони в'їзду на територію України і виключення з переліків осіб, які представляють загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленко. Після чого репера і виключили з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Нагадаємо, в травні російський артист приїздив до Києва. Тоді ж охорона Басти накинулися в ресторані на українця через фразу про Крим. Один з відвідувачів закладу вирішив нагадати російському реперу, який виступав в окупованому Криму, що Крим — це Україна, після чого охорона закрила двері приміщення і не впустила українця всередину.

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