Экс-жена Узелкова в купальнике похвасталась упругими ягодицами

Тренер рассказала, чем лучше завтракать, чтобы похудеть.

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнесс-тренер Марина Боржемская, которая недавно похвасталась прокачанным телом, показала новое фото в купальнике.

Звезда взбудоражила воображение поклонников, поделившись кадром, на котором позирует к камере спиной. Таким образом Марина продемонстрировала подтянутые ягодицы.

Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina

Вместе с тем фитнесс-тренер посоветовала, чем лучше завтракать, чтобы похудеть. По словам Боржемской, питательный и сбалансированный завтрак приводит к сжиганию большего количества калорий в течение дня и дает больше энергии.

"Идеальные рецепты завтраков выглядят так: йогурт с фруктами и овсянкой, смузи боул, тост из цельнозернового хлеба с авокадо и яйцом или омлет с овощами и тостом, цельнозерновой хлеб или каши с цельным зерном и любым наполнением (овощи, мясо, грибы, фрукты и ягоды)", — перечислила Марина.

Напомним, недавно экс-жена Узелкова в белоснежном платье со спущенными плечами позировала возле озера. Марина Боржемская очаровала ярким луком.

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