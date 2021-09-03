Экс-жена Узелкова в купальнике продемонстрировала прокачене тело

Тренер отдыхает с детьми в Греции.
Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, звездный фитнесс-тренер Марина Боржемская отправилась в отпуск.
Сейчас Марина вместе с детьми наслаждается теплыми солнечными днями в Греции. Оттуда знаменитость уже успела поделиться своими красивыми фотографиями и похвастаться фигурой.
На странице в Instagram Боржемская запостила снимки, на которых предстает в купальнике. Пляжный наряд идеально подчеркнул прокачанное тело тренера. Отметим, что рядом с Мариной предстает и ее дочь.
Фанаты не стали сдерживать себя в комплиментах:
- Что за роскошные крошки
- Какая же вы невероятная женщина
- Красотки
Напомним, что на днях Марина Боржемская похвасталась своей естественной красотой в черном бикини. Артистка проводит отпуск в теплых краях.