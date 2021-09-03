Экс-жена Узелкова в купальнике продемонстрировала прокачене тело

Тренер отдыхает с детьми в Греции.

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, звездный фитнесс-тренер Марина Боржемская отправилась в отпуск.

Сейчас Марина вместе с детьми наслаждается теплыми солнечными днями в Греции. Оттуда знаменитость уже успела поделиться своими красивыми фотографиями и похвастаться фигурой.

На странице в Instagram Боржемская запостила снимки, на которых предстает в купальнике. Пляжный наряд идеально подчеркнул прокачанное тело тренера. Отметим, что рядом с Мариной предстает и ее дочь.

Марина Боржемська на отдыхе / instagram.com/uzelkova.marina

Фанаты не стали сдерживать себя в комплиментах:

Что за роскошные крошки

Какая же вы невероятная женщина

Красотки

Марина Боржемська на отдыхе / instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, что на днях Марина Боржемская похвасталась своей естественной красотой в черном бикини. Артистка проводит отпуск в теплых краях.

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