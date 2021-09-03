Ексдружина Узелкова у купальнику продемонструвала прокачане тіло

Тренерка відпочиває з дітьми у Греції.
Колишня дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, зіркова фітнестренерка Марина Боржемська вирушила у відпустку.
Наразі Марина разом з дітьми насолоджується теплими сонячними днями у Греції. Звідти знаменитість вже встигла поділитися своїми гарними світлинами і похизуватися фігурою.
На сторінці в Instagram Боржемська запостила знімки, на яких постає у купальнику. Пляжне вбрання ідеально підкреслило прокачане тіло тренерки. Зазначимо, що поруч із Мариною постає й її донечка.
Фанати не стали стримувати себе у компліментах:
- Що за розкішні крихітки
- Яка ж ви неймовірна жінка
- Красунечки
Нагадаємо, що днями Марина Боржемська похизувалася своєю природньою красою у чорному бікіні. Артистка проводить відпустку у теплих краях.