Елена Кравец сменила прическу и нарвалась на критику

Фаны звезды мечтают, чтобы она отрастила волосы.

Звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец не перестает экспериментировать над имиджем.

В апреле прошлого года впервые за долгое время артистка решилась кардинально сменить прическу и со своих волос до плеч сделала каре. На этот раз Кравец показала, как обновила прическу и сделала ее еще более короткой – мини-каре.

"Легко позировать, когда легко голове. Когда твоя стрижка и есть сама ты", — подписала фото в новом образе Кравец.

Однако поклонники звезды не очень обрадовались ее превращениям. Большинство помнит Елену еще с длинными волосами и считает, что так она выглядела более женственно. "красиво, но с длинными волосами гораздо лучше", "с каре милее было", "с длинными лучше", "хорошо... Но с длинными волосами все-таки лучше, жду прежней длины волос".

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