Олена Кравець змінила зачіску та нарвалася на критику

Фани зірки мріють, аби вона відростила волосся.

Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець не припиняє експериментувати над іміджем.

У квітні минулого року вперше за довгий час артистка наважилася кардинально змінити зачіску і зі свого волосся до плечей зробила каре. Цього разу Кравець показала, як оновила зачіску і зробила її ще коротшою – мінікаре.

"Легко позувати, коли легко голові. Коли твоя стрижка і є сама ти", - підписала фото у новому образі Кравець.

Однак шанувальники зірки не надто зраділи її перетворенням. Більшість пам'ятає Олену ще з довгим волоссям і вважає, що так вона мала більш жіночний вигляд. "гарно, але з довгим волоссям значно краще", "з каре миліше було", "з довгими краще", "добре... Але з довгим волоссям все-таки краще, чекаю колишньої довжини волосся".

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