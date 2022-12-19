Елизавета Юрушева назвала причины развода с первым мужем

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко — бизнесвумен Елизавета Юрушева — рассказала, что стало причиной ее развода с первым мужем.

Лиза в своем Instagram поделилась, что они перестали находить общий язык между собой и у них были разные взгляды на жизнь. Бизнесвумен поняла, что счастливой с мужем никогда не будет, как бы ни старалась. Пара приняла решение расстаться.

"Каждый развод — он индивидуален, как и причины, которые привели к нему. Мой опыт говорит о том, что если два человека не находят общего языка и у них вообще разные взгляды на жизнь — счастливы они никогда не будут. Поэтому развода даже у тот момент, когда очень больно, — это осознавать, что это для меня был лучший вариант, чтобы у нас был шанс на счастливую жизнь с другим человеком. Когда обе стороны не счастливы — зачем жить вместе?" – поделилась Лиза.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Отметим, первым мужем Юрушевой был гражданин Австрии — Давид Конигсхофер, за которого она вышла замуж в 2015 году, но впоследствии развелась. Сейчас Юрушева счастлива в браке с Александром Скичко.

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