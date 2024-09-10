Евгению Клопотенко девушка сделала предложение: повар показал, как это случилось

Правда, кулинара позвали жениться в "Дії".
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился, что ему девушка сделала предложение.
Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram. Правда, девушка, по имени София, сделала это не лично, а в "Дії". Только недавно в приложении появилась такая возможность, и вот Клопотенко уже позвали жениться.
В фотоблоге кулинар опубликовал скриншот из "Дії", где ему предложили заключить брак. Теперь Евгений Клопотенко в течение 14 дней должен согласиться на женитьбу или отказаться.
"Уже можно делать предложение онлайн, вы знали? Мне вот сегодня (10 сентября – прим. ред.) сделали", — поделился кулинар.
Кто та таинственная девушка, которая сделала предложение Евгению Клопотенко, — неизвестно. Повар скрыл ее фамилию и отчество, оставив заметным только имя. Также кулинар не стал раскрывать, согласился ли жениться или отказался.
Напомним, недавно Евгений Клопотенко откровенно рассказал о своих расходах во время войны. Повар назвал сумму, которую тратит каждый месяц и на что больше у него уходит средств.
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