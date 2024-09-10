Євгену Клопотенку освідчилася дівчина: кухар показав, як це сталося

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився, що йому освідчилася дівчина.

Про це знаменитість розповів у своєму Instagram. Щоправда, дівчина, на ім'я Софія, зробила це не особисто, а в "Дії". Так, лише нещодавно в додатку з'явилася така можливість, і от Клопотенка вже покликали одружитися.

У фотоблогу кулінар опублікував скриншот з "Дії", де йому запропонували укласти шлюб. Тепер Євген Клопотенко протягом 14 днів має погодитися на одруження або ж відмовитися.

Євгену Клопотенку освідчилися / Фото: instagram.com/klopotenko

"Вже можна освідчуватися онлайн, ви знали? Мені ось сьогодні (10 вересня – прим. ред.) освідчилися", - поділився кулінар.

Хто ж та таємнича дівчина, яка освідчилася Євгену Клопотенку, - невідомо. Кухар приховав її прізвище та по батькові, залишивши помітним лише ім'я. Також кулінар не став розкривати, чи погодився одружитися, чи відмовився.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко відверто розповів про свої витрати під час війни. Кухар назвав суму, яку витрачає щомісяця та на що найбільше в нього йде коштів.

Читайте також: