"Евровидение-2022": финалисты нацотбора Kalush Orchestra представили трек Stefania

Песню фронтмен группы посвятил своей маме.

Участники нацотбора на "Евровидение-2022", группа Kalush Orchestra выпустили песню, с которой сразятся за право представлять Украину на 66-м международном конкурсе.

Трек получил название "Stefania" и, как и все работы группы KALUSH и KALUSH ORCHESTRA, основаны на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива.

Трек "Stefania" – о самом дорогом человеке, маме, который был написан всем составом группы.

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, да и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает этой песни (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для мамы еще раз", — говорит о треке украинский рэпер, основатель и фронтмен группы "Kalush" и "Kalush Orchestra" Олег Псюк (Псючий Сын).

Особенностью данной работы стало сочетание одной композиции рэпа и украинских фольклорных мотивов и этники.

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