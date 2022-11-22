"Евровидение-2023": впервые в истории конкурса изменены правила голосования

На конкурсе "Евровидение-2023" в первую в истории отправлять свои голоса смогут не только страны-участницы.

В следующем году правила песенного шоу кардинально изменятся. Теперь судьба всех участников в грандфинале окажется в руках зрителей, ведь их голоса станут решающими. Об этом сообщили на официальной странице конкурса в Instagram.

"EBU объявили основные изменения в системе голосования: зрители будут самостоятельно определять результаты полуфиналов, жюри и зрители по-прежнему определят результаты гранд-финала, весь мир приглашают к голосованию", — говорится в сообщении.

Впрочем, мнения "еврофанов" по поводу новых правил конкурса несколько разделились. Некоторые считают, что таким образом голосование может быть необъективным, ведь, например, в США могут не понять творчество европейских артистов.

Также пока не ясно, смогут ли отдавать свои голоса россияне и белорусы, которым запретили участвовать в "Евровидении" из-за вторжения РФ на территорию Украины.

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