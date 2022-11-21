Тарас Тополя объяснил, почему Украина должна принять участие в "Евровидении-2023"

Лидер группы "Антитіла" и член жюри нацотбора Тарас Тополя объяснил, почему Украина должна принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Многие пользователи в Сети считают, что наша страна должна пропустить следующий конкурс в Ливерпуле, ведь сейчас идет полномасштабная война. Но, по мнению музыканта, выступление украинских артистов на "Евровидении-2023" будет прекрасной возможностью в который раз напомнить миру о событиях в нашей стране.

"Да здесь нечего говорить! Я не понимаю тех, кто дискутирует на эту тему. Однозначно, Украина должна участвовать, особенно в эти времена. Мы же выиграли Евровидение в 2022 году! Британский город Ливерпуль принимает нас на проведение этого конкурса", — поделился Тополя с "Фактами".

Также артист напомнил, что Украина не зря выиграла конкурс в 2022 году и отметил, что, хотя конкурс в Великобритании, он будет проведен от имени украинцев.

"Мы победители, война не помешала нам выиграть конкурс, не помешает как победителям выступать в Великобритании. Это очередная возможность заявить об Украине на всю Европу", — добавил Тополя.

Отметим, что уже недавно стали известны финалисты национального отбора на конкурс "Евровидение-2023" от Украины.

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