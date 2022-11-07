"Евровидение-2023": кто стал членом жюри нацотбора

Три кандидата будут выбирать, кто поедет от Украины на "Евровидение-2023".

Организаторы Национального отбора на " Евровидение-2023 " объявили, кто стал членами жюри.

Как сообщает "Суспільне мовлення", украинцы из девяти кандидатов выбрали троих победителей. В тройке лидеров оказались:

Тарас Тополя – исполнитель, солист группы "Антитела", набравший 17,41% голосов.

Джамала – певица, победительница "Евровидения-2016", набравшая 15,71% голосов.

Юлия Санина – певица, солистка группы The Hardkiss, набравшая 15,70% голосов

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Сейчас артисты, которые победили в голосовании, должны подписать договор члена жюри финала Национального отбора. Только после этого они официально присоединятся к команде. Если кто-нибудь из победителей откажется, то членом жюри станет кандидат, который был следующим в списке результатов голосования в "Дії".

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2023" состоится 17 декабря. Конкурс состоится в Киеве, однако из соображений безопасности участники будут выступать в укрытии. Список финалистов нацотбора объявят не позже 17 ноября.

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