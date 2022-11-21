В Украине погиб еще один поп РПЦ, который приехал "окормлять" псковских десантников

Он попал под обстрел вместе с другим священником РПЦ Михаилом Васильевым, призвавшим россиянок "больше плодиться", чтобы отправлять своих сыновей на войну.

В Украине вместе с оккупантами погиб еще один "боевой" священник РПЦ из Пскова Александр Цыганов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря РПЦ.

Цыганов был военным священником 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ (известных в Украине "псковских десантников", воюющих против нашего государства еще с 2014 года).

Священник скончался после ранений, полученных в результате обстрелов в Украине. В монастыре РПЦ отметили, что он погиб "при исполнении священнического долга по поводу духовного окормления армии РФ". Очевидно, у россиян свое "специфическое" понятие христианства, если человек, называющий себя священником, "благословляет" военных преступников на убийства мирных людей.

Александр Цыганов попал под обстрел вместе с другим "боевым попом" РПЦ Михаилом Васильевым. О гибели Васильева сообщили еще 6 ноября. Он активно поддерживал убийства украинцев и призвал россиянок больше "плодиться", чтобы отправлять своих сыновей на войну. Васильев участвовал в войнах в Чечне и Сирии. Отпевать Васильева приехал лично патриарх Кирилл, а Путин прислал венок.

УПЦ МП и война

УПЦ МП продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию. За полгода УПЦ МП так и не опубликовала свой устав, где бы четко было отмечено, что эта конфессия не имеет ничего общего с Москвой.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, в чем заключается "хитрость" таких заявлений. По его словам, де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается, а де-юре Украинская православная церковь хочет избежать закона "2662", который призван переименовать ее.

13 ноября в соцсети попало видео, как в храме на территории Киево-Печерской лавры женщины исполняли прославлявшую Россию песню.

Сначала в УПЦ МП заявляли, что видео – фейк, а звук наложили искусственно. Однако впоследствии стало известно, что видео – не монтаж и фейк.

СБУ возбудила уголовное производство по факту этого инцидента. Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние скандалы с УПЦ МП.

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