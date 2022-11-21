Тарас Тополя пояснив, чому Україна має взяти участь у "Євробаченні-2023"

Лідер гурту "Антитіла" та член журі нацвідбору Тарас Тополя пояснив, чому Україна має взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Багато користувачів у Мережі вважають, що наша країна має пропустити наступний конкурс у Ліверпулі, адже зараз йде повномасштабна війна. Але на думку музиканта, виступ українських артистів на "Євробаченні-2023" буде чудовою нагодою вкотре нагадати світу про події в нашій країні.

"Та тут нема що говорити! Я не розумію тих, хто дискутує на цю тему. Однозначно, Україна має брати участь, особливо в ці часи. Ми ж виграли Євробачення у 2022 році! Британське місто Ліверпуль приймає нас на проведення цього конкурсу", - поділився Тополя з "Фактами".

Також артист нагадав, що Україна недарма виграла конкурс у 2022 році та зазначив, що хоча конкурс у Великій Британії, він буде проведений від ім'я українців.

"Ми переможці, війна не завадила нам виграти конкурс, не завадить як переможцям виступати у Великій Британії. Це чергова можливість заявити про Україну на всю Європу", - додав Тополя.

Зазначимо, що нещодавно вже стали відомі фіналісти національного відбору на конкурс "Євробачення-2023" від України.

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