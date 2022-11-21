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Тарас Тополя пояснив, чому Україна має взяти участь у "Євробаченні-2023"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
2 хв
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Тарас Тополя пояснив, чому Україна має взяти участь у "Євробаченні-2023"

Фото: instagram.com/tarastopolia

Співак впевнений, що це необхідно зробити.

Лідер гурту "Антитіла" та член журі нацвідбору Тарас Тополя пояснив, чому Україна має взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2023". 

Багато користувачів у Мережі вважають, що наша країна має пропустити наступний конкурс у Ліверпулі, адже зараз йде повномасштабна війна. Але на думку музиканта, виступ українських артистів на "Євробаченні-2023" буде чудовою нагодою вкотре нагадати світу про події в нашій країні. 

"Та тут нема що говорити! Я не розумію тих, хто дискутує на цю тему. Однозначно, Україна має брати участь, особливо в ці часи. Ми ж виграли Євробачення у 2022 році! Британське місто Ліверпуль приймає нас на проведення цього конкурсу", - поділився Тополя з "Фактами". 

Також артист нагадав, що Україна недарма виграла конкурс у 2022 році та зазначив, що хоча конкурс у Великій Британії, він буде проведений від ім'я українців. 

"Ми переможці, війна не завадила нам виграти конкурс, не завадить як переможцям виступати у Великій Британії. Це чергова можливість заявити про Україну на всю Європу", - додав Тополя. 

Зазначимо, що нещодавно вже стали відомі фіналісти національного відбору на конкурс "Євробачення-2023" від України.

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Дата публікації
Перегляди
74
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