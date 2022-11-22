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"Євробачення-2023": вперше в історії конкурсу змінено правила голосування

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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538
Час на прочитання
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"Євробачення-2023": вперше в історії конкурсу змінено правила голосування

Фото: instagram.com/eurovision

Огркомітет оголосив нові правила пісенного змагання.

На конкурсі "Євробачення-2023" в першу в історії відправляти свої голоси зможуть не лише країни-учасниці. 

Наступного року правила пісенного шоу кардинально зміняться. Відтепер доля усіх учасників у грандфіналі опиниться у руках глядачів, адже їхні голоси стануть вирішальними. Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу в Instagram. 

"EBU оголосили основні зміни в системі голосування: глядачі самостійно визначатимуть результати півфіналів, журі та глядачі, як і раніше, визначать результати гранд-фіналу, увесь світ запрошують до голосування", - йдеться у повідомленні.

Втім, думки "єврофанів" з приводу нових правил конкурсу дещо розділилися. Дехто вважає, що таким чином голосування може бути необ'єктивним, адже, наприклад, у США можуть не зрозуміти творчість європейських артистів. 

Також поки не зрозуміло, чи зможуть віддавати свої голоси росіяни та білоруси, яким заборонили приймати участь у "Євробаченні" через вторгнення РФ на територію України. 

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Стаття з добірки новин:
Євробачення 2023
Дата публікації
Перегляди
538
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