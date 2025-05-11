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"Евровидение-2025": онлайн-трансляция церемонии открытия
Представители всех стран перед началом музыкального конкурса традиционно пройдут "бирюзовой дорожкой" и продемонстрируют свои образы.
В воскресенье, 11 мая, в швейцарском городе Базель началась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2025".
Мероприятие в этом году стартовало несколько раньше, чем обычно. В частности, около 15:00 первые участники ступили на "бирюзовую дорожку", традиционная длина которой 200 метров.
К слову, трансляция длится уже некоторое время. Однако без казусов уже не обошлось. В частности, представительницу Израиля успели освистать. Вокруг площади собралось немало пропалестинских митингующих, которые пришли с флагами Палестины.
Посмотреть онлайн-трансляцию открытия можно здесь:
Напомним, на следующей неделе уже начинается международный песенный конкурс "Евровидение-2025". В частности, еврофанаты соберутся вместе 13 мая. В это время отгремит первый полуфинал. 13 мая выйдет на сцену представитель Украины – группа Ziferblat. Тогда и станет известно, удастся ли Украине попасть в финал, который отгремит 17 мая.