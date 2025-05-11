Как долго можно заряжать телефон в автомобиле

Автомобиль / © Pixabay

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Для зарядки телефона в автомобиле важно выбирать надежные зарядные кабели и устройства, чтобы избежать проблем с электросистемой и не повредить смартфон или автомобиль.

Об этом пишет SlashGear.

Когда вы заряжаете телефон в машине с включенным двигателем, генератор подзаряжает аккумулятор автомобиля, постоянно превращая механическую энергию в электрическую. Поскольку генератор фактически работает как двигатель, обычно хватает энергии для поддержки как электрических компонентов автомобиля, так и вашего смартфона.

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Однако вы все равно должны придерживаться правильных практик зарядки, например, используя надежный зарядный кабель, желательно продающийся производителем смартфона. Также убедитесь, что кабель в хорошем состоянии и не имеет повреждений. Если вы используете автомобильное зарядное устройство USB, избегайте дешевых или низкокачественных вариантов, поскольку они могут вызвать проблемы как с телефоном, так и с электрической системой автомобиля.

Нужно ли держать двигатель включенным во время зарядки телефона

Относительно емкости батареи аккумулятор вашего автомобиля имеет значительно большую мощность, чем аккумулятор смартфона, поэтому батареи смартфонов обычно измеряются в миллиампер-часах (мАч), а автомобильные аккумуляторы — в ампер-часах (Ач). Большая емкость означает, что даже когда двигатель выключен, у батареи автомобиля достаточно энергии, чтобы зарядить ваш смартфон, и обычно не возникает никаких проблем.

Однако, поскольку генератор не работает, когда двигатель выключен, аккумулятор автомобиля не заряжается одновременно. Поэтому зарядка телефона в течение длительного времени может привести к разрядке аккумулятора автомобиля. Хотя это не должно стать проблемой для большинства автомобилей, если аккумулятор вашего авто уже стар или слаб, вы можете столкнуться с проблемами при запуске двигателя.

Перегрев является еще одним фактором, который следует учитывать, когда вы заряжаете телефон в машине с выключенным двигателем. Это потому, что смартфоны, как правило, генерируют тепло во время зарядки, особенно если вы их используете для навигации, потокового видео или игр.

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Повышение температуры может повлиять на аккумулятор смартфона и даже привести к тому, что он прекратит зарядку. Однако, если аккумулятор вашего автомобиля в хорошем состоянии, и вы используете качественное зарядное оборудование, вы вряд ли столкнетесь с любыми проблемами, независимо от того, включен двигатель.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит заряд электромобиля в Украине и Польше.