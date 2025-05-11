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Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала дату масштабной атаки РФ на Украину
"Собирают они силушку свою", - говорит тарологиня и называет самый опасный для Украины период.
Известная тарологиня и победительница «Битвы экстрасенсов » Яна Пасинкова считает, что россияне собираются с силами и самым опасным моментом для Украины будет период с 12 по 20 мая.
Об этом победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасинкова рассказала, разложив карты Таро во время эфира на своем. ютуб-канали.
«Мы с вами смотрели опасные дни и места в мае… Угроза массированных российских атак… Собирают они силушку свою с 12 по 20 мая – самый опасный момент», – говорит победительница «Битвы экстрасенсов».
Ранее Яна Пасинкова рассказала, что вероятное объявление о прекращении огня в Украине может выглядеть привлекательно на бумаге, однако его выполнение невозможно, пока существуют глубокие внутренние проблемы.
*Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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