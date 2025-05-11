Як довго можна заряджати телефон в автомобілі

Автомобіль / © Pixabay

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Для заряджання телефону в авто важливо вибирати надійні зарядні кабелі та пристрої, щоб уникнути проблем з електросистемою та не пошкодити смартфон чи автомобіль.

Про це пише SlashGear.

Коли ви заряджаєте телефон у машині з увімкненим двигуном, генератор підзаряджає акумулятор автомобіля, постійно перетворюючи механічну енергію на електричну. Оскільки генератор фактично працює як двигун, зазвичай вистачає енергії для підтримки як електричних компонентів автомобіля, так і вашого смартфона.

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Однак ви все одно повинні дотримуватись правильних практик заряджання, наприклад, використовуючи надійний зарядний кабель, бажано, той, що продається виробником смартфона. Також слід переконатися, що кабель у хорошому стані та не має пошкоджень. Якщо ви використовуєте автомобільний зарядний пристрій USB, уникайте дешевих або низькоякісних варіантів, оскільки вони можуть спричинити проблеми як з телефоном, так і з електричною системою автомобіля.

Чи потрібно тримати двигун увімкненим під час заряджання телефону

Щодо місткості батареї, акумулятор вашого автомобіля має значно більшу потужність, ніж акумулятор смартфона, тому батареї смартфонів зазвичай вимірюються в міліампер-годинах (мАг), а автомобільні акумулятори — в ампер-годинах (Аг). Більша місткість означає, що навіть коли двигун вимкнений, у батареї автомобіля достатньо енергії, щоб зарядити ваш смартфон, і зазвичай не виникає жодних проблем.

Проте, оскільки генератор не працює, коли двигун вимкнений, акумулятор автомобіля не заряджається одночасно. Тому заряджання телефону протягом тривалого часу може призвести до розряджання акумулятора автомобіля. Хоча це не повинно стати проблемою для більшості автомобілів, якщо акумулятор вашого авто вже старий або слабкий, ви можете зіткнутися з проблемами під час запуску двигуна.

Перегрів є ще одним фактором, який слід враховувати, коли ви заряджаєте телефон у машині з вимкненим двигуном. Це тому, що смартфони, як правило, генерують тепло під час заряджання, особливо якщо ви їх використовуєте для навігації, потокового відео чи ігор. Коли двигун вимкнений і кондиціонер не працює, це тепло може накопичуватися всередині автомобіля, особливо під прямими сонячними променями.

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Підвищення температури може вплинути на акумулятор смартфона і навіть призвести до того, що він припинить заряджання. Однак, якщо акумулятор вашого автомобіля в хорошому стані, і ви використовуєте якісне зарядне обладнання, ви навряд чи стикнетеся з будь-якими проблемами, незалежно від того, чи увімкнений двигун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує заряджання електромобіля в Україні та Польщі.